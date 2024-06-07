«Утилизировать дорого»: полковник о поставках ВСУ французских истребителей Полковник Матвийчук: истребители Mirage 2000-5 дорого утилизировать

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Решение поставить Украине Mirage 2000-5 связано с тем, что властям Франции это гораздо выгоднее, чем утилизировать истребители, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с изданием Lenta.ru он подчеркнул, что передача четырех самолетов никак не отразится на ситуации в зоне СВО.

Я полагаю, что они отдают их Украине, так как их снимают с вооружения Франции. Утилизировать их дорого. Они передают четыре самолета. Никакой критической ситуации они на фронте сотворить не могут, — подчеркнул военэксперт.

Матвийчук напомнил, что истребители ВВС Франции Mirage 2000-5 создавались в конце 70-х годов прошлого века, теперь это уже старая конструкция.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Вооруженным силам Украины истребители Mirage 2000-5. Он отметил, что точное число воздушных судов, которые получат ВСУ, пока обговаривается. Французский президент добавил, что Париж намерен полностью подготовить, обучить и вооружить украинскую бригаду. По его словам, речь идет об отряде в 4,5 тысячи человек.

В свою очередь журналисты американского издания The Washington Post заявили, что идея Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину является блефом. Отмечается, что французский лидер может оказаться в неловком положении, если Москва раскроет его уловку.