«Утиль под видом военной помощи»: что стоит за поставками МиГ-29 Украине Словакия и Польша объявили о поставках Киеву истребителей МиГ-29

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Словакия передаст Украине истребители МиГ-29. Об этом 17 марта заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. А днем ранее об отправке в ближайшие дни на Украину советских боевых самолетов сообщил президент Польши Анджей Дуда. Это будет первой поставкой Киеву боевой авиации из стран НАТО. Кроме того, вопрос о передаче Киеву истребителей F-16 сейчас рассматривает Дания. Что стоит за стремлением стран Запада отправить на Украину дорогостоящие боевые машины и насколько они работоспособны, выяснил NEWS.ru.

Какую военную технику Словакия отправит на Украину

Правительство Словакии приняло решение о поставке Украине 13 истребителей МиГ-29, а также некотором количестве советских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Куб». Об этом в пятницу, 17 марта сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

«Сегодня правительство единогласно утвердило международное соглашение, на основании которого было принято решение о поставке МиГов и части ЗРК „Куб“ Украине», — сказал Хегер.

На вооружении ВВС Словакии стоят модернизированные в середине 2000-х МиГ-29АС и учебно-боевые МиГ-29УБС. Последние, впрочем, практически бесполезны в боевых условиях, потому что не оснащены радаром.

Принципиальное решение о передаче своих самолетов советского производства Украине Братислава приняла еще летом прошлого года. Однако затем словацкое руководство заявило о необходимости компенсировать утрату МиГов либо более современными машинами, либо деньгами. А в феврале на полях саммита Евросоюза в Брюсселе Владимир Зеленский обратился к Эдуарду Хегеру с просьбой о поставке украинской стороне словацких истребителей МиГ-29. Хегер тогда заверил, что Словакия сделает все возможное, чтобы удовлетворить это обращение.

Похоже, этот вопрос удалось решить, потому что, хотя Украина получит вооружения на безвозмездной основе, но словаки рассчитывают на компенсацию от Евросоюза в размере 900 млн евро. При этом Хегер не указал конкретные сроки передачи самолетов.

Фото: ВВС Словакии Истребитель МиГ-29

Когда Польша отправит в Киев первую партию МиГ-29

Зато Польша намерена отправить на Украину первую партию своих МиГов уже в ближайшие дни. Об этом накануне заявил президент страны Анджей Дуда во время встречи с чешским коллегой Петром Павелом.

«Буквально в ближайшие дни мы поставим Украине четыре самолета, они полностью в рабочем состоянии. Остальные самолеты в настоящее время готовятся к отправке», — рассказал Дуда.

Всего, по его словам, Польша намерена предоставить Киеву 12 истребителей. Взамен Варшава рассчитывает получить корейские легкие многоцелевые самолеты Fa-50 и американские истребители пятого поколения F-35.

Реакция России на новость о поставках истребителей на Украину

Речь идет не столько о военной помощи Украине, сколько о списании устаревших машин. Именно так это расценили в Москве.

«Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники», — прокомментировал новости о передаче МиГов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Посольство РФ в Братиславе указало на незаконность передачи самолетов.

«Передача Киеву военной техники советского/российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружения и военной техники третьим государствам без разрешения страны-производителя», — заявили в диппредставительстве.

Фото: shutterstock

Помогут ли МиГи Украине на поле боя?

Принципиально ситуацию на поле боя поставки устаревшей советской техники изменить не смогут, считает военный аналитик Александр Храмчихин.

«Украине передаются такие же МиГи, как у самой Украины, только хуже. Потому что у Киева советские МиГи, а у Польши и Словакии — экспортные. А Советский Союз даже странам Варшавского договора передавал технику хуже, чем была у него самого», — пояснил он NEWS.ru.

Однако эта помощь все равно играет большую роль для Киева, поскольку имеет не только военное, но и политическое измерение. Например, после заявления Дуды о возможности предоставления Украине боевой авиации заговорили и в Дании.

Что говорят в США и Дании о будущих поставках F-16

Глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов призвал правительство королевства передать Киеву истребители F-16, состоящие на вооружении ВВС страны.

«Это один из видов оружия, который действительно может изменить исход конфликта. Мы можем обойтись меньшим их количеством, потому что скоро получим новые боевые самолеты. К тому же у датских самолетов F-16 осталось не так уж много летных часов», — заявил он.

Напомним: F-16, как и МиГ-29, был разработан еще в 1970-е годы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не стала заявлять о готовности передать Украине американские истребители, но подтвердила, что такие обсуждения ведутся.

«Это то, что мы обсуждаем с нашими союзниками по НАТО. Это большое пожелание со стороны Украины», — напомнила она о неоднократных просьбах президента Украины Владимира Зеленского предоставить Киеву самолеты.

Между тем в администрации президента США Джо Байдена после выступления Дуды заявили, что решение Варшавы не станет стимулом к предоставлению Украины американских истребителей F-16.

«Это не меняет наших расчетов по F-16. Это суверенные решения любого государства, и мы уважаем эти суверенные решения», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Global Look Press Истребитель F-16

Сколько МиГов-29 есть у Украины и сколько еще истребителей могут поставить Киеву европейцы?

Однако для Украины поставки F-16, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, не так актуальны. Киеву важнее получить советские самолеты, считает военный аналитик Александр Храмчихин.

«Для западной авиации необходимо учить летчиков и создавать инфраструктуру. Это чрезвычайно сложная задача», — объяснил он NEWS.ru.

Ранее издание Politico сообщало, что возможная поставка американских истребителей Украине может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность самолетов F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».

Что касается МиГов советского производства, то на вооружении украинских ВВС сейчас находится порядка 35 МиГ-29. Сколько таких машин Киев может получить от европейцев?

«Теоретически у всех стран бывшего Варшавского договора порядка 100 МиГ-29. Но при этом Венгрия ничего Украине не отдаст. У Румынии они „мертвые“, то есть не подлежат восстановлению. Остаются Польша, Болгария и Словакия. Суммарно они наберут штук 70. Но вопрос, сколько из них летающих. Думаю, не больше половины, то есть 35–40 машин», — заключил Храмчихин.