Утечку аммиака удалось остановить на Донецком пивоваренном заводе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС ДНР сообщило, что на Донецком пивоваренном заводе удалось остановить утечку аммиака. Это произошло после обстрела здания со стороны ВСУ, говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 01.00 силам МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе, — сообщает региональное МЧС.

На момент удара на заводе были 32 человека, один погиб и ещё двое пострадали. В результате обстрела в здании загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 кв. м.

После обстрела полиция перекрыла подъезды к заводу. По свидетельствам очевидцев, вокруг завода ощущается стойкий запах аммиака. Войсковой прибор химической разведки показывает его наличие в воздухе. На данный момент пожарные устраняют возгорание на складе готовой продукции.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что обстрел Калининского района Донецка привёл к утечке аммиака. Это произошло после попадания снарядов в пивоваренный завод.