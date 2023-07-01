Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина скрывался от следствия Генпрокуратура Таджикистана: устроивший стрельбу в Кишиневе замешан в похищении человека

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Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, скрывался от следствия, сообщается на сайте Генпрокуратуры республики. На родине мужчина является фигурантом уголовного дела о похищении человека.

В ведомстве пояснили, что 23 июня в Душанбе организованной группой был похищен первый заместитель председателя «Ориёнбанка» Шухрат Исматуллоев. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Республики Таджикистан, <...> который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдова посредством Турецкой Республики с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского Союза, — говорится в сообщении.

Стрельба в аэропорту Кишинева произошла накануне. Согласно последним данным, погибли два человека: сотрудник пограничной полиции и сотрудник службы воздушной гавани. Злоумышленник застрелил их из пистолета, который отобрал у пограничника, когда его сопровождали в зал ожидания для депортации. Также был ранен пассажир. Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования семьям и близким погибших.

Стрелок, 43-летний гражданин Таджикистана, ранен и находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Мужчине грозит пожизненное заключение.