Устроивший стрельбу студент из Праги признался в других убийствах Стрелявший в Праге студент письменно признался в убийстве девочки и ее отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Студент, застреливший 21 декабря на философском факультете Карлова университета в Праге 14 человек и ранивший 25, признался еще в двух убийствах, заявил РИА Новости пресс-секретарь полиции Ян Данек. По его словам, мужчина оставил дома письмо, в котором сообщил, что застрелил 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочку в Клановицком парке на окраине города.

Нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий, — сказал Данек.

В полиции заявили, что правоохранители, проводя расследование убийства в Клановицком парке, уже фактически вышли на след стрелка. Но не успели задержать убийцу до того, как он устроил массовый расстрел.

Трагедия случилась на площади Яна Палаха в центре Праги 21 декабря. Преступник открыл огонь по студентам и сотрудникам Карлова университета. Нападавший был вооружен длинноствольным ружьем. Часть посетителей вуза успела эвакуироваться, другим пришлось баррикадироваться и ждать спасения в кабинетах.

Позднее стрелок покончил с собой в ходе полицейской операции по его обезвреживанию. Расстрел в Карловом университете стал крупнейшим массовым убийством в Чехии.