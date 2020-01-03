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По мнению главы эстонского МИДа Урмаса Рейнсалу, маловероятно, что в этом году Россия и Эстония подпишут новый пограничный договор.

Об этом министр сказал эстонскому радио Kuku в субботу. По его словам, российская сторона связывает продвижение договора с требованием отказа Эстонии от русофобской политики. Но мы не проводим русофобской политики!...