Фото: AP/TASS

Мужчина, напавший на людей с ножом во французском городе Вильжюиф недалеко от Парижа, незадолго до инцидента принял ислам. Полицейские нашли в его рюкзаке записку с религиозными высказываниями.

При этом правоохранительным органам не удалось найти следов его радикальных взглядов, передаёт BFM.

Кроме того, по данным электронной базы местной полиции, преступник не содержится в списке радикальных исламистов.

Как ранее писал NEWS.ru, вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек в парке на юго-восточной окраине Парижа. Сотрудники полиции застрелили нападавшего.

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