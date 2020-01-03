Мужчина, напавший на людей с ножом во французском городе Вильжюиф недалеко от Парижа, незадолго до инцидента принял ислам. Полицейские нашли в его рюкзаке записку с религиозными высказываниями.
При этом правоохранительным органам не удалось найти следов его радикальных взглядов,
Кроме того, по данным электронной базы местной полиции, преступник не содержится в списке радикальных исламистов.
Как ранее писал NEWS.ru, вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек в парке на юго-восточной окраине Парижа. Сотрудники полиции застрелили нападавшего.
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