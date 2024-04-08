«Устраивают травлю»: на Украине озадачены отношением людей к ветеранам ВСУ Генерал Павлюк: украинцы презирают и боятся сотрудников военкоматов

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ, перешедшие на работу в территориальные центры комплектования, сталкиваются с презрением со стороны общества, заявил командующий сухопутными войсками Александр Павлюк. По словам украинского генерала, слова которого приводит РБК-Украина, народ попросту боится тех, кем должен гордиться.

Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? <…> Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? — интересуется Павлюк.

В связи с этим он призвал не допускать, чтобы сотрудники военкоматов «ощущали себя виноватыми, ненужными или опасными». В то же время Павлюк предупредил о необходимости соблюдать права граждан.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования в Хмельницком написали заявление в полицию из-за нападения группы «агрессивных местных жительниц». Женщины атаковали работников Шепетовского районного военкомата во время проведения мер оповещения. В результате был поврежден служебный автомобиль. Кроме того, стало известно, что украинцы называют военкомов «людоловами».