Установлена личность напавшего на полицейских во Франции

Нападение на полицейский патруль в Канне совершил 37-летний выходец из Алжира. Следствие пока не располагает информацией о том, когда и откуда он прибыл во Францию. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что злоумышленник ранее не был известен полиции и правосудию. Национальная прокуратура по делам о терроризме пока не подключилась к расследованию.

Вооружённый ножом мужчина ранил сотрудника комиссариата французского города Канн в понедельник утром. Злоумышленник был нейтрализован. Полиция не исключает версию о теракте. На место происшествия выехал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Cannes: des policiers ont Ã©tÃ© agressÃ©s au couteau ce matin, le suspect a lui Ã©tÃ© "neutralisÃ©" pic.twitter.com/PvnR85Cw9K — BFMTV (@BFMTV) November 8, 2021

Как сообщает телеканал BFMTV, мужчина подошёл к зданию комиссариата, открыл дверь полицейского автомобиля и ударил правоохранителя ножом. При этом он упоминал имя пророка Мухаммеда. Затем мужчина обошёл машину и попытался напасть на второго полицейского. В это время третий страж порядка применил против него табельное оружие.