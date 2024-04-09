«Устали ждать»: политолог раскрыл позицию Сербии по вступлению в Евросоюз Политолог Макаркин: сербский народ устал ждать приглашения в Евросоюз

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Народ Сербии хочет вступить в Евросоюз, однако, согласно последним опросам, количество сторонников этой идеи уменьшается, поскольку люди устали ждать, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, проблема в отношениях Белграда и Евросоюза кроется в Косово. Макаркин отметил, что ни одно сербское правительство не может пойти на частичное признание независимости Косово.

Сейчас ведутся долгие переговоры о вступлении Сербии в ЕС. Проблема Косово является ключевой. Европа пока не может предложить Сербии вариант, который устроил бы общество. Общество хочет вступить в Евросоюз, хотя количество сторонников, согласно опросу, уменьшается. Люди устали ждать. С другой стороны, они хотят на официальном уровне сохранить, что Косово — это Сербия. Большинство европейских стран это не признают, они установили отношения с Косово, — сказал Макаркин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич раскрыл смысл своего предупреждения, что его страна «стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами». Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме частично признанной республики Косово в Совет Европы.