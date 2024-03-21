«Усиленная активность»: Польша подняла в воздух самолеты из-за России Польша подняла в воздух самолеты из-за «усиленной активности» дальней авиации РФ

Фото: IMAGO/Bjafarn Trotzki/Global Look Press

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с наблюдаемой ими «активностью дальней авиации России», сообщило Оперативное командование вооруженных сил республики в Twitter (X). Жителей юго-восточной части страны предупредили о возможном повышении шума.

Информируем о том, что Оперативное командование ВС наблюдает этой ночью усиленную активность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Польша поднимает в воздух боевую авиацию на фоне отработки ВКС России по целям на Украине, чтобы создать иллюзию своей значимости. Он отметил, что подобная практика является стандартной для Варшавы.

До этого Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты на фоне «интенсивной деятельности» дальней авиации армии России. Примеру Варшавы последовали ее союзники. Тогда это стало вторым подобным эпизодом за месяц со стороны республики. Так, Министерство обороны Польши республики поручило отправить самолеты к границам государства неделей ранее. Через некоторое время боевые машины вернулись в пункты постоянной дислокации.