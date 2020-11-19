СМИ сообщили о смерти сербского патриарха от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ad6fe1a-2a6a-11eb-9227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Υπουργείο Εξωτερικών/wikipedia.org

Патриарх Сербский Ириней умер 19 ноября 2020 года. Ему было 90 лет. Духовное лицо скончалось в военном госпитале «Карабурма» в Белграде.

Пожилой священнослужитель проходил лечение от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Его госпитализировали 4 ноября и планировали выписать через 14 суток. 15 ноября состояние пациента ухудшилось, но врачам удалось стабилизировать патриарха. Речь шла об осложнении течения хронической сердечной недостаточности на фоне COVID-19, передаёт портал Novosti.rs.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Великобритании скончался серийный убийца Питер Сатклифф, более известный как «йоркширский потрошитель». Преступнику было 74 года. Причиной смерти назван коронавирус. Пожизненно осуждённого привезли в больницу Северного Дарема после заражения тяжёлой формой инфекции. Преступник отказался от лечения и вскоре ушёл из жизни.

Первое убийство Сатклифф совершил в 1975 году, его жертвой стала 28-летняя мать четырёх детей Виломена Маккен. Всего преступник напал на 20 женщин, из которых 13 были убиты.