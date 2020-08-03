Ушёл из жизни лауреат Нобелевской премии Джон Хьюм

https://static.news.ru/photo/6ca7506a-d579-11ea-bf4b-fa163e074e61_660.jpg Джон Хьюм Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

На 84-м году жизни скончался ирландский политический деятель и лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм.

Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на его семью. По его данным, перед смертью Хьюм некоторое время болел.

С глубокой печалью мы сообщаем, что Джон умер в ранние утренние часы после непродолжительной болезни, — говорится в заявлении его родственников.

В 1970 году Хьюм стал одним из основателей Социал-демократической и лейбористской партии (СДЛП) Ирландии, с 1979-го по 2000 год являлся её лидером. Партия выступала за постепенное создание объединённой Ирландии, призывала к сотрудничеству католиков и протестантов, а также к отказу от вооружённой борьбы. В 1998 году Хьюм подписал Белфастское мирное соглашение, положившее начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. В том же году за свою деятельность «по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии» он и глава Юнионистской партии Ольстера Дэвид Тримбл стали лауреатами Нобелевской премии.

Кроме того, Хьюм являлся депутатом Европарламента с 1979 года, членом Палаты общин британского парламента в 1983–2005 годах и Североирландской ассамблеи в 1998–2000 годах. В 2004 году он прекратил политическую деятельность. В 2010 году по итогам опроса среди жителей Ирландии, проведённого государственной телерадиовещательной компанией RTE, Хьюм был признан «величайшим ирландцем».

Ранее NEWS.ru писал о том, что банкет по случаю вручения Нобелевской премии, который был запланирован на декабрь 2020 года, отменён из-за пандемии коронавируса.