Ушёл из жизни итальянский актёр Джиджи Пройетти

https://static.news.ru/photo/fdba08f4-1cdc-11eb-a144-fa163e074e61_660.jpg Джиджи Пройетти Фото: Marco Provvisionato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский артист Джиджи Пройетти умер в ночь на 2 ноября 2020 года в римской больнице в возрасте 80 лет. Его госпитализировали несколько дней назад после жалоб на сердце. За день до летального исхода мэтру стало хуже.

Деятеля искусств сразу доставили в отделение интенсивной терапии, где его не стало, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности. 2 ноября Пройетти исполнилось 80 лет, передаёт газета Messaggero.

Пройетти стал знаменитым благодаря комедийным ролям в кино, а также после работы на телевидении. Он сотрудничал с режиссёрами Марио Моничелли, Тинто Брассом, Пупи Авати и Карло Вердоне.

Параллельно артист много работал в театре, где также занимался постановкой спектаклей. Не менее, чем он сам, итальянцам знаком его голос, которым говорили по-итальянски персонажи Роберта Де Ниро, Сильвестра Сталлоне, Энтони Хопкинса, Дастина Хоффмана, Кевина Костнера и многих других.

Накануне британский актёр Шон Коннери скончался на 91-м году жизни. За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах. Семь из них — экранизации произведений Яна Флеминга о британском шпионе Джеймсе Бонде, в которых Коннери исполнил главную роль. За образ Джима Мэлоуна в фильме «Неприкасаемые» актёр был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее NEWS.ru писал о том, что французский актёр и режиссёр Микаэль Лонсдаль умер в возрасте 89 лет. Он скончался в понедельник, 21 сентября, в своём парижском доме. Смерть актёра подтвердил его агент.