Ушел из жизни создатель языка программирования Pascal Создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт умер на 89-м году жизни

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Никлаус Вирт

Ушел из жизни швейцарский ученый, лауреат премии Тьюринга и создатель нескольких языков программирования, в том числе Pascal, Никлаус Вирт, сообщается на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Он умер 1 января в 88 лет в кругу семьи. Президент школы Жоэль Месо назвал Вирта великим человеком и новатором в области языков программирования.

В лице Никлауса Вирта ETH Zurich потерял великого человека, который не только провел новаторскую работу в области разработки языков программирования, но и был одним из отцов-основателей компьютерных наук в Швейцарии и в ETH, — заявил Месо.

Вирт был студентом упомянутой школы, а после работал там профессором. Именно в стенах данного учебного учреждения он создал Pascal. За 31 год работы он также написал такие языки программирования, как Euler, PL360, Algol W, Modula, Modula 2, Oberon и LoLa.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел ученый, академик РАН, основатель Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон. Мировую известность ученому принесло открытие пептидов. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что ученый является автором сотен работ и патентов.