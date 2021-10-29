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Европа

Ушаков заявил, что Рига не в праве критиковать демократию в РФ и Белоруссии

23:14, 31 октября 2021
Ушаков заявил, что Рига не в праве критиковать демократию в РФ и Белоруссии Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
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Официальной Риге должно быть неудобно высказываться о демократии в России и Белоруссии после приговора журналисту Юрию Алексееву. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил бывший мэр Риги, депутат европарламента нил Ушаков.

Приговор Юрию Алексееву вызывает вопросы о соблюдении главного принципа ЕС — верховенства права. А официальной Риге должно теперь быть неудобно высказываться о демократии в России и Беларуси, — отметил Ушаков.

Прокуратура Латвии выдвинула против журанлиста Юрия Алексеева обвинения потрём уголовным статьям, среди которых обвинение в разжигании национальной розни, незаконное ханение боеприпасов и распространение детской порнографии. Алексеев назвал все обвинения политическими мотивированными. При этом Пардаугавский суд Риги приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы.

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