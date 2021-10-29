Ушаков заявил, что Рига не в праве критиковать демократию в РФ и Белоруссии

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В кортеже президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме насчитали около 100 автомобилей. Как сообщает телеканал «Россия 1», к такой длинной автоколонне пришлось прибегнуть из-за коронавирусных ограничений в стране, согласно которым в одном автомобиле могут находиться не более трёх человек.

Большую часть автомобилей кортежа занимали охранники главы США, сам Джо Байден прибыл на президентском Cadillac. На кадрах видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима. Накануне, 29 октября, на...