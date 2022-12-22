Урсулу фон дер Ляйен высмеяли в Twitter из-за акции в поддержку Украины

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии из-за акции, которую она устроила в поддержку Украины. В здании ЕК и на прилегающих территориях отключили свет, как этого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский.

Пользователи соцсети высмеяли главу ЕК в комментариях под видео, которое она выложила в общий доступ.

Все комментарии здесь против вас. В каком же клоунском мире вы живете, — написал один из пользователей.

Другие также посчитали, что глава ЕК выступила на публику: «Вы — самый большой показушник, которого я когда-либо видел!», «Конфликт успешно ведется на PR-фронте, как я погляжу», «Окей, это мило, а теперь сделайте что-нибудь, что на самом деле хоть на что-то повлияет», «А в вашем пентхаусе в Брюсселе достаточно тепло?».

Ранее Еврокомиссия перечислила Украине последний транш в размере €500 млн, это часть ранее согласованной макрофинансовой помощи. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен разъясняла, что финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях.