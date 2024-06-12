Уроженка Омска победила на выборах в Германии Уроженка Омска победила на выборах депутатов районного собрания Гамбурга

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel/Global Look Press

Ольга Петерсен

Уроженка Омска Ольга Петерсен победила на выборах депутатов районного собрания Гамбурга, сообщает издание Bild. По его данным, она одержала победу, несмотря на исключение из фракции «Альтернатива для Германии» и вынужденный отъезд из страны. Всего Петерсен набрала 3460 голосов, однако итоги выборов еще не подведены. Предполагается, что результат не претерпит значительных изменений.

Отмечается, что Петерсен переехала в Германию в 2008 году в качестве правозащитницы и члена международного объединения VADAR. Она неоднократно поднимала вопрос дискриминации россиян в странах Европейского союза, в том числе и на площадке ОБСЕ. В 2024 году Петерсен вернулась на родину, чтобы выступить в качестве наблюдателя на выборах президента России. Одновременно с ее отъездом, руководство фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Гамбурга приняло решение об исключении Петерсен из своих рядов.

Позднее уроженка Омска покинула Германию вместе с тремя детьми. Поводом для этого послужила жалоба школьных учителей в социальные органы, в которой говорилось, что дети Петерсен «странно себя ведут». Правозащитница решила переехать из страха потерять их.

Как сообщалось ранее, французская партия «Республиканцы» выступила за объединение с крайне правой партией «Национальное объединение». По словам лидера политсилы Эрика Сьотти, он уже провел переговоры с ее главой Жорданом Барделлой.