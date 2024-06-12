Уроженка Омска Ольга Петерсен победила на выборах депутатов районного собрания Гамбурга, сообщает издание Bild. По его данным, она одержала победу, несмотря на исключение из фракции «Альтернатива для Германии» и вынужденный отъезд из страны. Всего Петерсен набрала 3460 голосов, однако итоги выборов еще не подведены. Предполагается, что результат не претерпит значительных изменений.
Отмечается, что Петерсен переехала в Германию в 2008 году в качестве правозащитницы и члена международного объединения VADAR. Она неоднократно поднимала вопрос дискриминации россиян в странах Европейского союза, в том числе и на площадке ОБСЕ. В 2024 году Петерсен вернулась на родину, чтобы выступить в качестве наблюдателя на выборах президента России. Одновременно с ее отъездом, руководство фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Гамбурга приняло решение об исключении Петерсен из своих рядов.
Позднее уроженка Омска покинула Германию вместе с тремя детьми. Поводом для этого послужила жалоба школьных учителей в социальные органы, в которой говорилось, что дети Петерсен «странно себя ведут». Правозащитница решила переехать из страха потерять их.
Как сообщалось ранее, французская партия «Республиканцы» выступила за объединение с крайне правой партией «Национальное объединение». По словам лидера политсилы Эрика Сьотти, он уже провел переговоры с ее главой Жорданом Барделлой.