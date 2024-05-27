Уровень воды в реке Днестр резко упал

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Украинская река Днестр и его притоки внезапно обмелели, сообщает Telegram-канал «СВО штурмовики Эльбрус ЮВО». В сообщении говорится, что в некоторых местах река вообще осталась без воды. На опубликованных кадрах заметно пересохшее русло реки и небольшой ручей, оставшийся на ее месте.

Один из местных жителей, как указал канал, считает, что воду из Днестра сбросили для увеличения производства электроэнергии, возможно, для работы Днестровской ГЭС.

Ранее эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов напомнил, что львиную долю всей электроэнергии Молдавия получает от Днестровской ГЭС, которая находится на территории Приднестровья. Днестровская ГЭС, в свою очередь, принадлежит «Газпрому», хоть и опосредованно.

Также сообщалось, что житель Украины попытался пересечь границу с Молдавией, чтобы избежать принудительной отправки на фронт. Для этого мужчина использовал надувной матрас. Он попытался переплыть реку Днестр, однако сотрудники пограничной службы задержали его. Позднее стало известно, что уклонист переплывал реку по инструкции, которую приобрел в интернете за 200 тысяч рублей. По словам представителей ГПСУ, уклониста привлекут к административной ответственности.