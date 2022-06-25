Уровень террористической угрозы в Норвегии подняли до чрезвычайного

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Полиция Норвегии

В Норвегии объявили о поднятии уровня террористической угрозы до чрезвычайного после стрельбы в гей-клубе в Осло, заявил глава полицейской службы безопасности страны Роджер Берг, передает РИА Новости. Подозреваемый в совершении преступления 42-летний выходец из Ирана был ранее задержан.

Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что полиция поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного, — сказал Берг.

Ранее судимому гражданину Норвегии иранского происхождения были предъявлены обвинения в убийстве и терроризме после стрельбы в гей-клубе в Осло. Отмечается, что причиной обвинения в терроризме является масштаб преступления.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе достигло по меньшей мере 23 человек. Отмечается, что двое пострадавших скончались от полученных ранений.