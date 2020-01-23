https://static.news.ru/photo/4fa705a8-3de6-11ea-b22b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер заявил, что Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний повысил риск попадания вирусов в страны Евросоюза с низкого до умеренного. Это вызвано вспышкой пневмонии в КНР, спровоцированной новым типом коронавируса.

Еврокомиссия очень внимательно следит за ситуацией. Мы координируем все меры, которые могут быть необходимы на уровне ЕС, — цитирует Кеерсмакера ТАСС.

По последним данным, коронавирус распространился уже не только на территории Китая. Единичные случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В КНР зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, Эрика Говорунова, которая в данный момент находится в китайском Шанхае, рассказала, что по телевизору китайцам советуют не только носить маски, но и чаще мыть руки, покупать продукты только в проверенных магазинах и не есть диких животных.