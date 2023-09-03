Уровень поддержки правительства Германии достиг минимума

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Поддержка правительственной коалиции в Германии достигла своего минимума с момента прошлых выборов в 2021 году, пишет Bild со ссылкой на исследование, проведенного институтом Insa. В рамках исследования респондентам был задан вопрос о том, за какую из партий они бы отдали свой голос на предстоящих выборах.

В результате общая поддержка правящей коалиции составила всего лишь 38%. Из них 18% выразили готовность голосовать за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), 13% за «Зеленых», и 7% за Свободную демократическую партию (СвДП). Отмечается, что поддержка коалиции достигла своего минимума с момента прошлых выборов, а особенно заметное падение поддержки связывается с партией «Зеленых», которая потеряла один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей.

Самой популярной политической силой остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который получил поддержку 27% избирателей, а партия «Альтернатива для Германии» собрала 21% голосов. Партия «Левые» сохраняет свои позиции с результатом в 5%.

Ранее лидер оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц заявил, что карьере канцлера ФРГ Олафа Шольца придет конец, если выяснится, что он дал ложные показания по делу Cum-Ex о финансовых махинациях руководства банка Warburg. Мерц подчеркнул, что молчание федерального канцлера по этому делу наносит репутационный ущерб Германии и Шольцу необходимо как можно скорее прояснить ситуацию.