«Урок диктатору»: на Западе обратили внимание на слова Путина о Зеленском Журналист Боуз: Путин преподнес Зеленскому урок по законодательству Украины

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин преподал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому урок, когда напомнил о порядке продления властных полномочий в период военного положения на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Речь идет о том, что срок Зеленского истек 20 мая.

Владимир Путин преподает диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады Украины, в ней ничего не сказано о президенте. Упс, — написал он.

Напомним, что выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Однако Зеленский заверил, что смена власти сейчас «не ко времени», поэтому голосование отменили, сославшись на военное положение.

Ранее Путин также подчеркнул, что РФ исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского на посту главы государства подошла к концу. Российский лидер, говоря о переговорах с Украиной, заметил, что вопрос об этом отнюдь не праздный. Москва никогда не отказывалась от переговоров и всегда готова к российско-украинскому диалогу о мирном урегулировании конфликта, напомнил он.

Также Путин сказал, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь страны. В НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, тем более, что Альянс сам спровоцировал такую ситуацию, пояснил он. Глава государства обратил внимание, что заявления о возможных ударах западным оружием появляются во время наступления российских вооруженных сил в Харьковской области.