https://static.news.ru/photo/018eb8c4-5a2a-11ea-9ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: new.cerkva.info

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) пожаловалась в Госдепартамент США на рейдерский захват храмов и нарушения прав верующих со стороны Православной церкви Украины (ПЦУ).

В открытом обращении к американскому ведомству приводится ряд примеров гонений на УПЦ, блокады официального сайта, распространения ложной информации о её предстоятеле, а также похищений и избиений священников, запугиваний прихожан и отъёма культовых зданий.

Происходит это под прикрытием того, что весь упомянутый противоправный курс руководства ПЦУ как будто получил полную поддержку Государственного департамента США, — говорится в тексте обращения, размещённого на сайте конфессии.

В УПЦ КП отметили, что происходящее вредит имиджу Украины на международном уровне, поскольку её начинают воспринимать не только как коррупционную страну, но государство, где не гарантированы элементарные права человека.

Ранее NEWS.ru писал, что сторонники ПЦУ попытались захватить храм канонической УПЦ в Волынской области. На его территорию они проникли под предлогом проведения похорон.