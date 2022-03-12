Упавший в Хорватии беспилотник содержал фрагменты взрывчатого вещества

Полиция совместно с военной полицией проводит расследование после крушения 10 марта 2022 года в районе Джарауна в Загребе неопознанного военного беспилотника

Министр обороны Хорватии Марио Баножич присутствовал в воскресенье утром на операции по извлечению обломков упавшего в Загребе беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж», прилетевшего с Украины. Около полудня он выступил с заявлением, в ходе которого подтвердил, что ответственные службы обнаружили следы взрывчатки, передаёт издание Morski.

Были обнаружены следы взрывчатых веществ, а также следы, указывающие на то, что это был не самолёт-разведчик. Мы нашли части авиабомбы на беспилотнике. <...> После анализа мы сможем сказать, что это за тип и для каких целей, — сообщил Баножич.

Глава ведомства добавил, что такие бомбы применялись на самолётах советского производства. Эксперты проверят чёрный ящик и реконструируют маршрут полёта БПЛА.

На данный момент отправитель беспилотника остаётся неизвестен. По словам министра обороны, есть указания как на Россию, так и на Украину, однако обе стороны отрицают причастность к инциденту.

Сейчас район, в котором упал аппарат, безопасен, военная полиция продолжает осмотр местности и ищет возможные остатки взрывчатки.

Ранее днём премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович раскритиковал НАТО за бездействие в инциденте: согласно его информации, система воздушной безопасности Альянса зафиксировала беспилотный летательный аппарат, однако ничего с этим не сделала и даже не отреагировала на него. По его мнению, запуск «Стрижа» должен рассматриваться как угроза, а защитные службы ЕС и НАТО должны были принять необходимые меры.

Ту-141 «Стриж», находящийся на счету ВС Украины, упал в районе Ярун в ночь с 10 на 11 марта. Уточняется, что он прибыл из воздушного пространства Венгрии, где провёл как минимум 40 минут, до этого пролетев над Румынией.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что упавший БПЛА прилетел с территории Украины и не нёс угрозы для страны. Власти считают, «что это не было направлено против Хорватии». При этом президент Венгрии Виктор Орбан узнал об инциденте позже своего хорватского коллеги, несмотря на более длительное пребывание беспилотного аппарата в небе над Венгрией.