Во второй нитке нефтепровода «Дружба» упало давление Министр экономики Бранденбурга Штайнбах сообщил о падении давления во второй нитке нефтепровода «Дружба»

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Давление во второй нитке нефтепровода «Дружба» упало, сообщил министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах, слова которого цитирует немецкое агентство DPA. Он добавил, что причины утечки выясняются.

Произошло падение давления в «Дружбе», в частности, во второй магистрали. <...> Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей, — сказал Штайнбах.

Уточняется, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается именно российской нефтью, поступающей по трубопроводу «Дружба». Сейчас стороны выясняют, какое влияние инцидент оказывает на предприятие.

Несколькими часами ранее разгерметизацию обнаружили на одной из двух ниток «Дружбы» в Польше. Местный оператор PERN сообщил, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Возможной причиной утечки является случайное повреждение, заявил в беседе с Reuters представитель Министерства энергетики Польши Матеуш Бергер. По его словам, нет оснований полагать, что утечка произошла из-за саботажа.