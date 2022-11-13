Уоллес заявил, что ситуация на Украине складывается в пользу ВСУ

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Бен Уоллес

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ситуация в российско-украинском конфликте складывается в пользу Киева. В эфире радиостанции Times Radio министр отметил, что не видит на данный момент причин для начала Украиной переговорного процесса с Россией.

В конечном счете Украина захочет [вести переговоры с РФ] с позиции силы. <...> Ситуация складывается в пользу Украины. <...> Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия. - NEWS.ru), — считает Уоллес.

Глава оборонного ведомства призвал лидеров стран Запада избежать недооценки Москвы. Он подчеркнул, что «России далеко до того, чтобы сдаться».

Ранее бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России в СВО на Украине. Он добавил, что легкой прогулки ожидать не приходится и от исхода спецоперации зависит будущее РФ. Глава группы военных советников «Царские волки» призвал всех по возможности помогать фронту.

Депутат бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт ранее заявила, что американские власти хотят сделать Америку снова великой, поэтому Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине. По ее словам, в США не отказываются от идеи стать единственной мировой державой. Депутат также сказала, что Белый дом заинтересован в сдерживании Москвы и Пекина, а не в сотрудничестве.