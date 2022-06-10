Комбат рассказал об освоении нового направления силами РФ и ДНР Комбат «Востока» Ходаковский рассказал об освоении нового направления силами РФ и ДНР

Фото: UK Army

Бен Уоллес

Основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики Александр Ходаковский рассказал о том, что в ходе спецоперации на Украине силы РФ и ДНР начали осваивать новое направление. Он написал в своем Telegram-канале, что на текущий момент есть наработки по созданию средств контрбатарейной борьбы дальнего действия, они будут задействованы для уничтожения натовских калибров.

Хорошо, будем создавать управляемые средства контрбатарейной борьбы дальнего действия - разработки есть, и время на внедрение в производство потребуется ограниченное... но потребуется. Только на днях я присутствовал при испытании опытного образца сверхдешевого летающего снаряда и давал свои рекомендации в меру своего представления о предмете, - написал Ходаковский.

По его словам, спецоперация РФ сейчас проходит полностью по плану, хотя вооруженные силы достаточно долго раскачивались. Ходаковский призвал сейчас больше работать, чтобы добиться полной и окончательной победы над украинскими националистами.

Ранее стало известно, что в центре Донецка прозвучал взрыв. Он произошел, предположительно, возле Администрации главы республики Дениса Пушилина. Очевидцы сообщают, что по бульвару Пушкина всего упало два снаряда. Один из них попал по первому этажу жилого дома. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.