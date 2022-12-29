УНН: киевляне предложили остановить работу метро для экономии электричества

Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Жители Киева предложили властям города останавливать работу столичного метро в середине дня, чтобы снизить расход электроэнергии, сообщает агентство УНН. Авторы петиции, которая подана в городскую администрацию, считают, что сэкономленное электричество стоит раздавать потребителям.

Актуально останавливать работу метро не в час пик — с 10:00 до 17:00 (с 11:00 до 18:00 мск. — NEWS.ru), сэкономленную электроэнергию раздать в первую очередь потребителям, не имеющим газовых плит, — пишут авторы петиции.

По словам инициаторов, в ряде жилых домов Киева света нет более пяти суток.

Накануне первый замглавы администрации города Николай Поворозник заявил, что более 300 тысяч жителей Киева по-прежнему остаются без света. В некоторых районах Киева продолжаются экстренные отключения электричества. Тем не менее Поворозник подчеркнул, что ситуация постепенно стабилизируется.

Ранее директор секретариата Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы Артур Лорковски обратился к европейским компаниям с призывом срочно поддержать Киев излишками запчастей, которые пригодятся для восстановления разрушенной энергетической системы. По его словам, украинской стороне необходимо много оборудования, но его трудно найти на европейском рынке из-за различий в технических стандартах.