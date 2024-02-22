«Унизим украинцев»: в Киеве нашли причину польских протестов Подоляк: польские фермеры протестуют с целью унизить украинцев

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польско-украинская граница

Польские фермеры протестуют на границе для того, чтобы унизить украинцев, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН. По его мнению, эти люди прекрасно понимают, что страна находится сейчас в уязвимом положении, поэтому решили нанести удар.

Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении — я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно <...> — они решили: «А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», — пояснил он.

Ранее польские аграрии заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Акции идут уже несколько месяцев. Фермеры продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.

Кроме того, протестующие используют пророссийские транспаранты. На некоторых баннерах изображен президент России Владимир Путин. Например, на одном из тракторов, участвующих в акции, был прикреплен плакат с призывом к российскому президенту: участник митинга попросил политика «навести порядок с Украиной, с Брюсселем и с нашими властями».

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты польских фермеров на границе с Украиной. Ситуацию с блокировкой украинского экспорта политик назвал «издевательской».