Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии — уникальная практика, которая повторяться в дальнейшем не будет, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Василий Кашин. По его словам, позиция России на протяжении длительного времени состояла в том, чтобы ядерное оружие, желательно, размещалось в пределах национальных территорий.
Белоруссия — уникальный случай. Во-первых, из-за наличия Союзного государства России и Белоруссии и высокой степени интеграции вооруженных сил обеих стран. Во-вторых, из-за специфических условий, сложившихся в рамках конфликта на Украине и общей крайне напряженности между Москвой и Минском с одной стороны и НАТО с другой, — сообщил Кашин.