Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии — уникальная практика, которая повторяться в дальнейшем не будет, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Василий Кашин. По его словам, позиция России на протяжении длительного времени состояла в том, чтобы ядерное оружие, желательно, размещалось в пределах национальных территорий.