Уничтожение украинского ЗРК Бук-М1 в зоне СВО попало на видео «Архангел спецназа Z»: ВС РФ уничтожили Бук-М1 ВСУ в зоне СВО

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса Бук-М1 Вооруженных сил Украины. Как отмечается, замаскированное орудие было обнаружено «дружеским подразделением» российских бойцов. По переданным координатам был нанесен удар.

Ранее в Минобороны России рассказали, что расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» поразил американскую гаубицу М-777 на Купянском направлении. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили замаскированные позиции украинской армии.

Также танки Т-80БВ российской группировки войск «Запад» ликвидировали укрепрайоны и блиндажи ВСУ в том же направлении. Уточняется, что стрельба велась с закрытых огневых позиций. Информацию о цели экипажи получили от разведки и корректировщиков. После выполнения задачи танки покинули огневые позиции.

На другом участке фронта танковый батальон ВС РФ под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии. В Минобороны рассказали, что в ходе боя россияне уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника. При этом точное место сражения в оборонном ведомстве не назвали.