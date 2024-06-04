Уничтожение украинского мостоукладчика попало на видео ВС РФ уничтожили украинский мостоукладчик в Волчанске

Фото: МО РФ

Бойцы группировки «Север» ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» мостоукладчик МТУ-72 ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Для закрепления результата по месту переправы также нанесен артиллерийский удар. Как отмечается, таким образом российские силы не позволили противнику навести очередную переправу через реку Волчью. Минобороны данные сведения не комментировало.

В то же время военный эксперт Борис Рожин пишет, что на видео зафиксировано поражение немецкого танкового мостоукладчика Biber (Beaver). Эти машины ВСУ используют для наведения переправы через реку Волчью и переброски снабжения в северную часть Волчанска.

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что в районе Волчанска и близлежащих к нему населенных пунктов ВСУ начали контрнаступление. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что у украинской армии для попытки наступления осталось только одно направление — Харьковское.

Ранее командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока рассказал, что ВСУ прячут оставшиеся под Угледаром западные гаубицы М777, также известные как «три топора», из-за высокого риска их уничтожения. По его словам, число пораженных только его расчетом целей «идет на десятки». Сейчас, отмечает он, наиболее популярными средствами контрбатарейной борьбы у противника остаются ударные беспилотники.