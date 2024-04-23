«Уничтожение русской цивилизации»: Медведчук раскрыл план Запада Медведчук обвинил Запад в стремлении уничтожить русскую цивилизацию

Фото: МО Украины

План коллективного Запада заключается в полном уничтожении русской цивилизации, написал в статье для РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он уверен, что таким образом страны хотят устранить опасного конкурента в лице Москвы. По словам Медведчука, для этих целей Россию уже в который раз объявили «варварской страной».

Как раз план Запада и означает уничтожение реальной русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента. Россия не в первый раз объявлена «варварской страной» с целью организации на нее очередного крестового похода, который принесет ей «культуру и свободу», а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить, — заявил политик.

Медведчук обратил внимание, что на Западе заявляют о некой «захватнической политике» России. Пропагандисты призывают уничтожить страну. Однако он подчеркнул, что в основе стратегических границ России лежат в первую очередь принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства. В этом заключается суть нового международного порядка, постепенно сменяющего однополярный мир, уверен Медведчук.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила о последствиях потенциального изъятия российских активов. По ее словам, такой шаг приведет к разрушению мировой экономики.