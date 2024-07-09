Уничтожение редчайшей израильской РЛС ВСУ попало на видео Российские бойцы уничтожили редчайшую израильскую РЛС RADA ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видео уничтожения израильской радиолокационной станции RADA, находящейся на вооружении украинской армии. На кадрах видно, как по замаскированному в лесополосе радару прилетает дрон, после чего происходит взрыв и возгорание.

По данным канала, редкая РЛС в варианте MHR (Multi-Mission Hemispheric Radar) уничтожена на Липцевском направлении бойцами группировки «Север» ВС РФ. Станция способна обнаруживать самолеты на дальности 65 км, БПЛА средних размеров — до 45 км, минометные мины и ракеты разных типов — до 10–14 км.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS, которые использовались Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по Севастополю 23 июня. В Минобороны РФ уточнили, что произошло это в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. В результате удара были уничтожены три пусковые установки ракетно-артиллерийского комплекса M142 HIMARS с ракетами ATACMS, а также до 10 иностранных специалистов, работавших с американскими установками.

Тем временем дежурные средства ПВО в ночь на 9 июля уничтожили и перехватили над российскими регионами 38 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали летательные аппараты самолетного типа.