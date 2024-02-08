Уничтожен ас ВСУ: что известно о гибели «летчика № 2» на Украине, где сбили

Фото: МО РФ

На Украине сообщили о гибели одного из опытнейших летчиков Военно-воздушных сил. Что известно о гибели аса ВСУ, где его сбили, есть ли подтверждения?

Что известно о гибели аса ВСУ Рыкова

8 февраля Telegram-канал «Воевода Вещает» сообщил о гибели украинского летчика.

«Минус Су-25 противника. Летчик Владислав Рыков — 200 (погиб. — NEWS.ru). На счету [украинского летчика] 385 боевых вылетов. Было. Радостная новость. По моей информации — работа нашего Су-35С. Чтобы вы понимали, это второй по значимости летчик Су-25 [украинских ВВС]. Погибший — из числа так называемого неизвестного звена ВПС. Эти ребята не светятся в [соцсетях], не раздают интервью. Очень молчаливые, но делающие свое дело. Погиб очень достойный враг. По факту. Сильный и матерый. Наши истребители — красавчики. Сбивавший, отпишись. С меня подарок», — сообщил канал.

Автором канала является представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода. Это компания — один из крупных производителей БПЛА гражданского и военного назначения в России. Воевода обратился к подполковнику ВВС Украины Ростиславу Лазаренко с призывом переходить на сторону России.

«Господин Лазаренко. Гибель вашего друга. Опытного летчика. Все еще готов вам предложить €3 млн от моих друзей. Выйдите с нами на связь», — написал Воевода.

Telegram-канала «Воевода Вещает» ранее предлагал «любому украинскому летчику миллион евро за посаженный на нашей территории F-16». Лазаренко, как утверждает он, принадлежит к числу «публичных» летчиков ВСУ. Он известен по интервью, в котором рассказал о действиях украинской штурмовой авиации в первые дни после начала СВО. Он также снимался в документальном фильме про летчиков ВСУ «Властелины неба».

Где сбили самолет Рыкова

Канал «Воевода Вещает» не уточнил место, где был сбит украинский штурмовик с пилотом-асом.

В ежедневном брифинге 8 февраля Минобороны РФ объявило, что самолет Су-25 Воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР. По данным различных источников в соцсетях, это был самолет Рыкова.

Есть ли подтверждения гибели Владислава Рыкова

Украиноязычный канал MilitaryAviationInUa в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что летчик Су-25 Владислав Рыков погиб 7 февраля при выполнении боевого задания. Ту же информацию подтвердили другие украинские каналы.

Сообщается, что штурмовик Рыкова принадлежал к 399-й тактической авиационной бригаде Воздушных сил Украины. Летчика называют правой рукой подполковника Лазаренко. Появились несколько неподтвержденных фотографий украинского пилота, а также запись в соцсетях Ростислава Лазаренко о гибели Рыкова, который назвал ее «самой тяжелейшей утратой».

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