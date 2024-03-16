«Уничтожают все больше»: на Западе раскрыли очередную потерю ВСУ Эксперт Меркурис: Россия ликвидировала французские установки CAESAR на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российская армия регулярно ликвидирует гаубицы CAESAR, которые Франция поставила Украине в больших количествах, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По его мнению, Парижу вряд ли удастся собрать и снабдить боеспособный экспедиционный корпус, который помог бы Киеву переломить ход военных действий.

Франция передала существенное количество гаубиц «Цезарь» Украине. Каждый день поступают сообщения о том, что все больше и больше таких установок уничтожаются россиянами на передовой. Несколько дней назад были подорваны еще две самоходки, — напомнил аналитик.

Заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко ранее заявил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой запасных частей для поставляемых Германией танков Leopard. Артамощенко отметил, что США и Швеция поставляют с запасными частями порядка 70% своей техники, в Великобритании этот показатель составляет около 40%, а Польша и Словения вообще не снабжают свою технику запчастями.

До этого Минобороны Украины сообщило о получении десятков бронетранспортеров М113. Глава ведомства Рустем Умеров поблагодарил союзников за предоставленную помощь. В украинском ведомстве подчеркнули, что техника на гусеничном ходу имеет гораздо более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна ВСУ больше всего.