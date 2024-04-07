«Уничтожают наши позиции»: Кулеба о российских авиабомбах Кулеба признал, что российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Корректируемые авиационные бомбы, применяемые Вооруженными силами России в зоне боевых действий, регулярно уничтожают позиции украинских войск, заявил в интервью газете Financial Times министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, это происходит массово и рутинно.

[Солдаты ВСУ] массово и, я бы даже сказал, рутинно атакованы управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции, — заявил украинский министр.

Кулеба добавил, что от российских авиационных бомб «невозможно скрыться». Противодействовать снарядам можно только с помощью истребительной авиации. Однако украинская армия получит американские самолеты F-16, способные повлиять на ситуацию в воздухе, не раньше середины лета, отметил министр.

Ранее Кулеба сообщил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания НАТО очередными просьбами предоставить Украине комплексы Patriot. Он признал, что это единственная система, способная перехватить баллистические ракеты.

Также ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для полного закрытия неба от российских ракетных обстрелов Киеву необходимо, чтобы партнеры предоставили ему 25 систем по шесть — восемь батарей в каждой. При этом политик не стал называть число установок, уже имеющихся в стране.