Политконсультант оценил кандидатуру индуса Риши Сунака в премьеры Британии Политконсультант Перла: избрание Сунака может стать концом Англии как христианской страны

Фото: Dawson/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua/Global Look Press

Политконсультант Андрей Перла в своём Telegram-канале «Умный еврей при губернаторе» отметил, что избрание индуса Риши Сунака премьер-министром Великобритании может означать конец Англии как христианской страны. Он также не исключает, что тот может оказаться «долгоиграющим» премьером, в отличие от «природных англичан» Бориса Джонсона и Лиз Трасс, сообщает «Царьград».

Ещё и потому интересно, что он-таки индус, то есть индуист. По крайней мере, так про него пишут. Понятно, что на самом деле Лондон ему стоит обедни. Но всё-таки, по названию. То есть Англия как христианская страна на наших глазах заканчивается. Это очень важно. Стратегически важно, — написал Перла.

В свою очередь, экономический и политический обозреватель Юрий Пронько подчеркнул, что Риши Сунак по крови — пенджабский индус, а его супруга — дочь одного из богатейших индийцев Нараяны Мурти. Эксперт напомнил, что Сунак не представляет ни одну из фракций в Консервативной партии. Пронько также обратил внимание на тот факт, что у возможного будущего премьера особые отношения с Россией.

Его финансовая компания работала в Москве и имела значительный круг клиентов. Его премьерство может увести от России Индию — риск. Его премьерство может резко снизить участие Лондона в геополитических играх, в том числе на Украине, — позитив, — пояснил Пронько.

Между тем британские СМИ отмечают, что Сунак и его жена Акшата Мурти владеют общим состоянием в 730 млн фунтов стерлингов, что ставит их на 222-е место в списке самых богатых людей по версии Sunday Times.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли ранее заявил, что новым премьер-министром страны должен стать экс-министр финансов Риши Сунак. По его словам, возглавить правительство должен человек с опытом и Сунак может рассчитывать на его полную поддержку.