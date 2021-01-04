Умирающая от COVID британка отказалась от ИВЛ для прощания с близкими

https://static.news.ru/photo/a0b97536-4f22-11eb-8894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Пожилая жительница Великобритании, госпитализированная с коронавирусной инфекцией, решила попрощаться со своими родственниками и близкими и отказалась для этого от кислородной маски и аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Каждый в семье женщины переболел коронавирусом, первым из семейства заразу подхватил её 12-летний внук. Последними, кого коснулась зараза, стали 49-летняя мать мальчика, а также его 76-летняя бабушка. Обе женщины были госпитализированы с тяжёлой формой COVID-19, пишет РИА Новости.

Пожилая женщина после двух недель лечения на аппарате ИВЛ подписала отказ от реанимации в случае остановки сердца, после чего решила в последний раз увидеться с близкими. Перед самым прощанием с родственниками она отказалась от аппарата ИВЛ и кислородной маски, чтобы в последний раз пообщаться.

Мама пыталась поговорить. Всё, что я расслышала, было «кремация» и «готова умереть». Я плакала, но мама была такой храброй, — рассказала её дочь.

Родственников умирающей допустили в палату в специальных защитных костюмах. Вскоре после встречи с близкими 76-летняя пациентка умерла.

Её дочь вышла из больницы по окончании лечения от COVID-19 только месяц спустя, при этом болезнь сильно подорвала её здоровье. Из-за сильных повреждений лёгких женщина постоянно нуждается в кислороде.

Скорость, с которой COVID опустошил нашу семью, была пугающей. Кто угодно может заразиться, и вопрос выживания является рулеткой, — заявила 49-летняя британка.

В Великобритании последнюю неделю ежедневно регистрируют более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне британский премьер Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего по счёту общенационального локдауна, сообщал NEWS.ru.