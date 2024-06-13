Умерла воевавшая за ВСУ экс-стилист Зеленского Вступившая в ВСУ бывший стилист Зеленского Рязанцева умерла от инфаркта

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Александра Рязанцева

На Украине скончалась бывший стилист президента Владимира Зеленского Александра Рязанцева, воевавшая на стороне ВСУ, сообщает издание «Общественное». Отмечается, что причиной смерти 40-летней женщины стал инфаркт.

Как пояснили представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, Рязанцева умерла в больнице Житомира за день до перевода в другое подразделение. В начале 2022 года она вступила в ряды территориальной обороны страны, занималась волонтерством и собирала помощь для украинских военных.

До начала спецоперации женщина работала стилистом и художником по костюмам для украинских телешоу, включая «Орел и решка». Кроме того, она отвечала за образы актеров студии «Квартал 95», включая Владимира Зеленского.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила набирать на работу в территориальные центры комплектования женщин, чтобы отправлять мужчин на фронт. По словам министра, появились данные о 180 тысячах военнообязанных женщин. Верещук назвала их отличными кадрами для военкоматов, включая руководящие должности. По мнению министра, это поможет «высвободить мужчин для службы в боевых частях».