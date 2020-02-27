https://static.news.ru/photo/334eb854-5936-11ea-89fb-fa163e074e61_660.jpg Энвер и Неджмие Ходжа Фото: enverhoxha.ru

Ушла из жизни вдова создателя и лидера Народной социалистической Республики Албания Энвера Ходжи Неджмие. Она умерла 26 февраля в возрасте 99 лет.

Информацию об этом распространило издание balkanweb.com со ссылкой на её сына Илиара.

Неджмие Джуглини (Ходжа) родилась 8 февраля 1921 года в городе Битола, находящемся сегодня на территории Северной Македонии. С юных лет она стала активисткой коммунистического движения, а в годы Второй мировой войны участвовала в партизанском антифашистском подполье.

После освобождения страны от оккупации, она стала одним из идеологов Компартии Албании (позднее — Албанской партии труда).

В 1945 году вышла замуж за лидера албанских коммунистов Энвера Ходжу, с 1952 года состояла в ЦК компартии, с 1948-го была депутатом Народного собрания. Руководила женскими организациями республики, а в 1960-е возглавила Институт исследований марксизма-ленинизма при ЦК Компартии и Высшей партшколе имени Ленина.

Фактически Неджмие Ходжа была одним из теоретиков «албанского коммунизма», согласно концепции которого СССР после Сталина стал «империалистической сверхдержавой». По концепции «ходжаизма», в 1950-е годы власть рабочего класса в Советском союзе и его сателлитах была демонтирована и заменена на «диктатуру новой буржуазии», функции которой выполняла партийная бюрократия.

После XX съезда КПСС руководство Албании сблизилась с маоистским Китаем и Кубой, критикуя ввод войск в Чехословакию в 1968 году и вторжение в Афганистан, а во внутренней политике копируя сталинские методы руководства.

Когда в 1985 году умер Энвер Ходжа, его жена некоторое время оставалась на руководящих постах в стране, но после произошедшего в начале 1990-х правого переворота в стране, Неджмие Ходжа подверглась репрессиям и находилась в заключении. Освобождена по амнистии в 1997 году после пяти лет тюрьмы.

До последних дней жизни она оставалась приверженцем марксистско-ленинских идей. После выхода на свободу критиковала руководство страны, которую в 1990-е годы охватили массовые протесты против рыночного курса. В тот период Неджмие Ходжа вступила в воссозданную Компартию Албании.

Как писал NEWS.ru, ранее в Египте с воинскими почестями провели официальную церемонию прощания с бывшим президентом страны Хосни Мубараком. Политик, руководивший африканским государством с 1981 по 2011 год, умер 25 февраля.