20-летнюю российскую балерину нашли мертвой в квартире в Москве 20-летнюю балерину московского театра Лазареву нашли мертвой в Москве

Алеся Лазарева / Фото Театр классического балета

В Москве 29 мая в возрасте 20 лет умерла балерина Алеся Лазарева, сообщили в пресс-службе Театра классического балета. Она была лауреатом конкурса имени Екатерины Максимовой «Арабеск» и в последние дни готовилась к международному конкурсу балета в Москве, который на этой неделе открывается в Большом театре.

Алеся была признанной балериной, артистичной, утонченной и сильной. Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Moslenta пишет, что причиной смерти стало падение девушки в ванной, после чего она потеряла сознание.

Накануне в возрасте 62 лет скончался российский художник и телеведущий Алексей Бегак. О причине смерти не сообщается.