Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут

В Киеве на 54-м году жизни скончалась актриса Ольга Когут, сыгравшая в сериале «Возвращение Мухтара», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Причина смерти артистки не уточняется.

Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут, — говорится в сообщении.

Ольга Когут родилась в 1969 году в Киеве. В 1989 году закончила Донецкое училище культуры, с 1996 года работала в Национальном академическом драматическом театре.

Помимо «Возвращения Мухтара», Когут также запомнилась зрителям ролями в таких проектах, как «12 стульев» версии 2004 года, «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Доярка из Хацапетовки», «Менты. Тайны большого города» и других.

Ранее в пресс-службе губернатора Нижегородской области сообщили, что в возрасте 85 лет скончался журналист и писатель, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников. В разные годы его гостями и собеседниками были Юрий Гагарин, Виктор Коноваленко и Иннокентий Смоктуновский, Леонид Утесов и Дмитрий Шостакович и многие другие.