Умер звезда «Шерлока» и «Доктора Кто» Джон Сешнс

https://static.news.ru/photo/07ff220e-1deb-11eb-a09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greengo8cat/Global Look Press

Британский актёр и комик Джон Грибб, известный по псевдониму Джон Сешнс, умер на 68 году жизни.

Мужчина скончался в собственном доме в Лондоне от сердечного приступа, передаёт The Sun.

Он родился в 1953 году в Шотландии, в кино дебютировал в 1984-м в ленте «Баунти». Затем Сенш снимался в сериалах «Шерлок», «Доктор Кто», «Грязь», «Банды Нью-Йорка», «Легенда», «Чужестранка», «Молокососы», «Железная леди», «Великая», «Ложное искушение» и «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». Кроме того, он выступал сценаристом проектов «Черчилль идет на войну», «История газетёнки», «Немыслимый» и «Страшно-жуткое кино», а также был постоянным участником шоу «Так чья сейчас реплика?».

Ранее на Украине, как писал NEWS.ru, умер актёр Александр Немченко, более всего известный благодаря роли в картине «В бой идут одни старики». Коллеги покойного добавили, что у него была насыщенная творческая жизнь, он был удостоен звания «Заслуженный артист Украины», создал театральную студию при Доме учителя, много лет практиковал народную медицину и всегда улыбался. Церемония прощания состоится 3 ноября 2020 года в Виннице, похороны — на его малой родине в Ровно.