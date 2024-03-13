Умер сын экс-президента Франции Шарля де Голля Сын Шарля де Голля Филипп умер на 103-м году жизни в Париже

Сын экс-президента Франции генерала Шарля де Голля адмирал Филипп де Голль скончался в Париже в возрасте 102 лет, передает телеканал Franceinfo. Его сын Ив де Голль сообщил, что отец умер в ночь на 13 марта.

Он умер в Национальном учреждении для инвалидов, где находился два года, — сказал его сын.

Филипп был старшим из трех сыновей Шарля де Голля. Он родился 28 декабря 1921 года, после окончания военно-морского училища в 1940 поступил на службу в Военно-морские силы Франции. Участвовал в нескольких кампаниях в звании прапорщика, в 1948 получил звание лейтенанта, затем, в 1956-м, стал капитан-лейтенантом. В 1980 году получил звание генерала и спустя два года завершил военную карьеру.

В период с 1986-го по 2004 год был сенатором от Парижа. Затем Филипп де Голль посвятил себя сохранению памяти об отце и опубликовал несколько работ о генерале. Шарль де Голль стал президентом Франции 8 января 1959 года, он пришел к власти в период тяжелого кризиса и стал основателем Пятой республики.

В ноябре 2023 года внук Шарля де Голля Пьер заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Он сказал, что для него это было бы честью, поскольку он считает, что в России есть большие возможности. Внук генерала также заявил о любви к русской культуре.