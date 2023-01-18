Умер старейший человек в мире Монахиня из Франции Люсиль Рандон, которая была старейшим человеком в мире, умерла в возрасте 118 лет

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Старейший человек в мире, монахиня из Франции Люсиль Рандон, умерла в возрасте 118 лет, передает агентство «Франс Пресс». По словам представителя дома престарелых, где она жила последние годы, женщина умерла во сне.

Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение, - заявил представитель дома престарелых.

Отмечается, что год назад Люсиль Рандон победила коронавирус.

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ.

15 января советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Он прославился благодаря таким фильмам, как «Не горюй!», «Мимино» и «Мелодия Верийского квартала».

Клюква полезна для профилактики раннего старения и укрепления стенок сосудов, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Эксперт отметила, что эта ягода в рационе пожилых людей помогает защититься от атеросклероза и остеопороза. Содержащийся в клюкве витамин С, по словам врача, защищает организм от воспалительных процессов. Врач уточнила, что у пожилых людей есть предрасположенность к ожирению, развитию атеросклероза, остеопороза и сосудистых заболеваний.