Умер сценарист шоу «Голые и смешные» Актер «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит умер в Одессе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Актер программы «Джентльмен-шоу» и сценарист шоу «Голые и смешные» Евгений Хаит умер в Одессе, сообщил шоумен Олег Филимонов в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, у артиста остановилось сердце, хотя он никогда на него не жаловался.

Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит <...> Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор, — написал Филимонов.

Евгений Хаит родился в семье известного писателя-сатирика и игрока КВН Валерия Хаита. Он родной брат одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, который запомнился зрителям по роли Иосифа Сталина в фильме «Зоя». Ему было 73 года.

До этого скончался советский и российский актер Владимир Кузенков. Артист ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он служил в труппе Ермоловского театра с 1976 года, на сцене которого сыграл десятки ролей. Среди них спектакли «Василиса Мелентьева», «Демон», «Прибайкальская кадриль» и другие постановки.

Перед этим сообщалось о смерти художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Он скончался 11 января. Как утверждает его внучка, артист тихо умер во сне. Отмечается, что 6 ноября он был госпитализирован после падения в обморок во дворе жилого дома, врачи диагностировали у него инсульт в легкой форме.