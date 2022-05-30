Писатель Борис Пахор умер в возрасте 108 лет

Борис Пахор / Фото Matic Stojs/Xinhua/Global Look Press

Словенский писатель Борис Пахор умер в возрасте 108 лет, сообщает агентство ANSA. Он прославился благодаря роману «Некрополь», который был написал в 1967 году. Основной темой творчества Пахора стали ужасы нацистских лагерей. Писатель провел в фашистских концлагерях 14 месяцев за службу в партизанской армии Югославии.

Родившийся в Триесте (город в Италии. — NEWS.ru) в 1913 году, Пахор считается одним из самых крупных словенских писателей, живших на территории Италии. Произведения Пахора стали голосом фашистской трагедии, описывающим ужасы злоключений в нацистских концлагерях, — сказано в сообщении.

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