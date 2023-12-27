Умер основатель оружейной компании Glock Гастон Глок

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Гастон Глок

Основатель оружейной компании Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте производителя. На данный момент причина смерти не установлена

Наш основатель Гастон Глок не только произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии, — говорится в сообщении.

Производитель приобрел популярность за счет пистолетов, которые начали выпускать серийно в начале 80-х годов, после победы компании Гастона Глока в конкурсе австрийской армии. Сейчас пистолеты этой фирмы находятся на вооружении более чем 30 стран мира.

27 декабря на 82-м году жизни скончался бывший глава МВД и Министерства финансов Германии Вольфганг Шойбле. Политик умер во сне в ночь на 27 декабря. Шойбле считался ветераном немецкой политики. Пост депутата бундестага впервые он занял 13 декабря 1972 года. Он занимал почти все высшие должности в правительстве Федеративной Республики Германия. В 1990 году подписал договор об объединении ФРГ и ГДР.

29 ноября на 101-м году жизни умер бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, политик скончался в своем доме в Коннектикуте. На протяжении десятилетий политик определял внешнюю политику страны и консультировал американских президентов, включая действующего лидера Джо Байдена.