Умер один из пострадавших при подрыве гранат депутатом в Закарпатье «Украинская правда»: в Закарпатье умер один из пострадавших при подрыве гранат

Один из пострадавших от подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета в Закарпатье умер в больнице от полученных ранений, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых органах. При этом у мужчины успели ампутировать ногу.

Сергей Батрин, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа», 15 декабря пришел на заседание сельсовета и, достав из карманов две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1, привел их в действие. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Люди получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства оказались осколочные ранения. Сам Батрин пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей. Следователи провели обыски по месту его жительства и обнаружили предсмертную записку.

Согласно информации депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, причиной поступка мужчины был личный конфликт с главой объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. Мужчина не соглашался с проектом бюджета на 2024-й год.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Керецковском сельсовете в Мукачевском районе Закарпатья. Депутат Сергей Батрин пришел на сессию, где обсуждались муниципальные проблемы, с тремя гранатами и взорвал их. Боеприпасы он бросил на пол, после чего они сдетонировали. Одна граната взорвалась у мужчины под ногами.